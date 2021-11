انطلاق فعاليات أسبوع الريادة العالمي في فلسطين غدا

رام الله / سما /

تنطلق غدا الأحد، فعاليات أسبوع الريادة العالمي في فلسطين، والتي تقام للعام الثامن على التوالي وذلك خلال الفترة 7-14 من الشهر الحالي، وسط اهتمام المؤسسات الرسمية والأهلية والهيئات الخاصة، التي ستكون جزءا من تظاهرة تعتبر الأكبر من نوعها في فلسطين.

وسيتمحور أسبوع الريادة العالمي هذا العام، حول مجموعة من المواضيع الرئيسة من ضمنها: التعليم والتدريب، والنظام الاقتصادي المشترك، والتنوع في بيئة العمل.

وتقام هذه الفعاليات بتنظيم من شركة نمو فلسطين للحلول التطويرية، بالتنسيق والتعاون مع 129 شريكا، برعاية من مجموعة بنك فلسطين، وشركة الاتصالات الخلوية "جوال"، ومشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص "IPSD"، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، والحديقة التكنولوجية الفلسطينية –الهندية "تكنوبارك" ورعاية تكنولوجية من شركة "تطور تكنولوجيز"، وشركة (Advanced Technologies For Business)، وإعلامية من فضائية رؤيا، وإذاعة 24 FM، وموقع الاقتصادي.

وقال مدير عام "نمو فلسطين للحلول التطويرية" صلاح العملة، أن تنظيم فعاليات أسبوع الريادة في فلسطين، مسألة حيوية لإبراز القدرات الكامنة في فلسطين في قطاع الريادة، مضيفا أن الأسبوع منصة مهمة لإظهار واقعنا في مجال الريادة، وتحديد أوجه القوة والضعف على حد سواء.

وأضاف: قطاع الريادة بات يحظى باهتمام متزايد من قبل العديد من الأطراف، ونحن نعني عبر الانخراط في هذا الحدث العالمي، بوضع فلسطين على الخارطة الدولية في هذا المجال.

وأوضح العملة أن ما نقوم به هو بالتنسيق والتكامل مع 129 شريكا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتم تنظيم 95 فعالية في شقي الوطن، تتضمن عددا كبيرا من ورشات العمل التعليمية والتدريبية والتوعوية، عدا أخرى ذات طابع تشبيكي، سيشارك فيها ممثلون عن مؤسسات أجنبية.

ولفت إلى أن فعالية الافتتاح ستجري في الحاضنة التكنولوجية الفلسطينية –الهندية "تكنوبارك" في بيرزيت شمال رام الله، برعاية وحضور وزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي، إضافة إلى ممثلين عن الشركات والمؤسسات الراعية.

كما أوضح أنه سيتم خلال فعالية الافتتاح، تنظيم المسابقة المخصصة للشركات الناشئة، المعروفة باسم "جيت إن ذا رينج/فلسطين Get in the Ring"، وإعلان الفائزين الثلاثة ضمن الفئات الثلاث الخاصة بهذه المسابقة وتكريمهم.

وقال العملة، إن هذه المسابقة عالمية، وتقام في أكثر من 200 دولة حول العالم، وتشكل فرصة للوصول إلى الأسواق العالمية، والحصول على فرص استثمارية وعقد شراكات عابرة للحدود، حيث سيشهد العام المقبل إقامة المؤسسة المنظمة للمسابقة، لقاء يجمع الشركات الناشئة الفائزة في جولات "جيت ان ذا رينج" المحلية، مع ممثلي شركات ومؤسسات عالمية.

وأشار إلى أن فعالية الاختتام للأسبوع، تتمثل في تنظيم منافسة "مسابقة"، ستشرف عليها حاضنة إنترسكت "Intersect Innovation Hub" التي أطلقها بنك فلسطين العام الماضي، حيث ستستمر على مدار ثلاثة أيام، وستركز على مفهوم التكنولوجيا المالية "Fintech".

وأكد أن هناك ثقة بأن يشهد الأسبوع مشاركة واسعة، وهذا يفسر تنامي عدد المشاركين والشركاء بشكل ملحوظ عاما تلو آخر، وهو ما يحفز لبذل المزيد في سبيل الارتقاء بقطاع الريادة، وتوفير كافة المقومات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي يمكن أن يوفر فرص عمل للشباب خاصة خريجي الجامعات، إضافة إلى مساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.