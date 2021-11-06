  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قرقاش يعلق على "تحريف البعض نوايا الإمارات" بشأن التطورات الأخيرة في تونس والسودان

السبت 06 نوفمبر 2021 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرقاش يعلق على "تحريف البعض نوايا الإمارات" بشأن التطورات الأخيرة في تونس والسودان



ابو ظبي /سما/

علق المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، على "تحريف البعض نوايا بلاده" بشأن التطورات الأخيرة في تونس والسودان.

وكتب قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "بعض التعليقات على التطورات الأخيرة في تونس والسودان حاولت المبالغة في دور الإمارات في ديناميات داخلية بشكل أساسي، كما أنه كان هناك ميلا من جانب بعض المعلقين إلى تحريف نوايا الإمارات بطريقة لا تعكس الواقع"، بحسب قوله.

وتابع في تغريدة أخرى موضحا أن "الحقيقة هي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل مع شركاء لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتسعى إلى بناء جسور بهدف تخفيف التوترات".

وأردف: "نحن ندرك أن الاستقرار يعتمد على معالجة الحكومات للمشاعر الشعبية وتجنب تهميش شرائح المجتمع".

وطالب الدكتور أنور قرقاش في تغريدة تالية بـ"ضرورة الإشادة بأي جهود للحد من التوتر وبناء توافق سياسي وتقوية الشراكات الإقليمية، لافتا إلى أن بلاده تؤمن أن الحوار والعمليات الشاملة وتجنب المواجهة يجب أن تشكل الأدوات الرئيسية في إدارة كل من النزاعات الداخلية والعلاقات الإقليمية".

#انور قرقاش #الامارات #السودان #تونس #الدول العربية

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن عملية "نفق الحرية".. "ما خفي أعظم" يكشف عن اختطاف إسرائيليين خارج فلسطين

حماس تعقب على ما نُشر في برنامج "ما خُفي أعظم"

محدث..مصرع 4 أشخاص واصابة اثنين بحادث سير مروع في نابلس (صور وفيديو)

الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف تواجه تهمة "الخيانة العظمى"

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

اسعار العملات مقابل الشيكل

سلطة الطاقة بغزة تعلن توقف إمدادات السولار القطري

الأخبار الرئيسية

ابو حسنة يحذر: إذا وصلنا للإضراب "سنندم جميعا" والدعم العربي تراجع إلى 20 مليونا فقط

بينت

لوموند: بينت ينتصر.. إقرار الكنيست للموازنة ينهي فترة من عدم الاستقرار ويطيل عمر حكومته

تقديرات أمنية إسرائيلية: الجبهة الداخلية ستتعرض لخسائر كبيرة في الحرب المقبلة

عباس

صحيفة: مصر تضع اللمسات الأخيرة على صفقة شاملة بين حماس و "إسرائيل"

مخ

أول تعليق من الاعلام العبري على ما ورد في "ماخفي أعظم"عن وجود مختطفين اسرائيليين بالخارج

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية