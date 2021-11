قرقاش يعلق على "تحريف البعض نوايا الإمارات" بشأن التطورات الأخيرة في تونس والسودان

ابو ظبي /سما/

علق المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، على "تحريف البعض نوايا بلاده" بشأن التطورات الأخيرة في تونس والسودان.

وكتب قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "بعض التعليقات على التطورات الأخيرة في تونس والسودان حاولت المبالغة في دور الإمارات في ديناميات داخلية بشكل أساسي، كما أنه كان هناك ميلا من جانب بعض المعلقين إلى تحريف نوايا الإمارات بطريقة لا تعكس الواقع"، بحسب قوله.

Some of the commentary on recent developments in Tunisia & Sudan has tried to exaggerate the UAE’s role in what are essentially internal dynamics. There is also a tendency by some commentators to misrepresent the UAE’s intentions in a way that does not reflect the reality. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 6, 2021

وتابع في تغريدة أخرى موضحا أن "الحقيقة هي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل مع شركاء لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتسعى إلى بناء جسور بهدف تخفيف التوترات".

وأردف: "نحن ندرك أن الاستقرار يعتمد على معالجة الحكومات للمشاعر الشعبية وتجنب تهميش شرائح المجتمع".

The truth is that the UAE works with partners to promote regional stability & seeks to build bridges with the aim of deescalating tensions. We understand that stability depends on governments addressing popular sentiments and avoiding marginalisation of segments of society. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 6, 2021

وطالب الدكتور أنور قرقاش في تغريدة تالية بـ"ضرورة الإشادة بأي جهود للحد من التوتر وبناء توافق سياسي وتقوية الشراكات الإقليمية، لافتا إلى أن بلاده تؤمن أن الحوار والعمليات الشاملة وتجنب المواجهة يجب أن تشكل الأدوات الرئيسية في إدارة كل من النزاعات الداخلية والعلاقات الإقليمية".