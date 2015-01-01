إسرائيل تستعد لحرب محتملة.. ج. بوست: إيران تتصرف بحصانة قبل المحادثات النووية

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية، أن إيران واصلت التصرف وكأنها هي التي ستقرر الجدول الزمني للاتفاق النووي، وتنقل بانتظام رسالة مفادها أن لها اليد العليا في أي تعاملات مع الغرب.

وأوضحت الصحيفة، أن إيران أعلنت أنها ستستأنف المحادثات مع القوى العظمى في العالم في فيينا في 29 نوفمبر. وتهدف المحادثات إما إلى إحياء أو إعادة إنشاء عناصر من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي وقعته طهران مع مجموعة 5 + 1.

ونقلت الصحيفة، عن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني إن المحادثات سيحضرها مسؤولون من الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه يمكن التوصل إلى اتفاق إذا كان ممثلو إيران "جادين".

وأضافت الصحيفة، أن ذلك يأتي وسط مزاعم إيرانية هذا الأسبوع بأنها منعت الولايات المتحدة من " قرصنة " ناقلة نفط. بثت وسائل إعلام النظام الإيراني صوراً لقوات الحرس الثوري الإيراني وهي تصعد على متن سفينة باستخدام مروحية. على الرغم من أن الولايات المتحدة قد عارضت مزاعم طهران ، فقد تم إرسال مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية لمراقبة حادثة استولت فيها الجمهورية الإسلامية على سفينة ترفع علم فيتنام.

ونقلت الصحيفة، أن وزير الخارجية الإيراني،حسين أمير عبد اللهيان قال على تويتر يوم الثلاثاء "البيت الأبيض يدعو إلى مفاوضات مع إيران ... لكنه يفرض في الوقت نفسه عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية"، مضيفًا أن إيران "تدرس عن كثب سلوك السيد بايدن.

وتابعت الصحيفة، ليس من الواضح تمامًا ما إذا كانت إيران ستعود إلى اتفاق 2015 ، لكن يبدو أنها سترغب في وضع معايير جديدة والضغط على امتيازات جديدة من مجموعة 5 + 1 ، وإعادة الانضمام فقط إذا تم الوفاء بشروطها.

ورأت الصحيفة، أن هذا يترك احتمال إعطاء الضوء الأخضر لإيران لكي تشعر بأنها أكثر قوة مما كانت عليه في الماضي، مشيرة الى أن طهران واصلت سلوكها غير القانوني في المنطقة على الرغم من توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015. لا يوجد بلد آخر في العالم يتصرف مع الإفلات من العقاب الذي يبدو أن إيران تتمتع به.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إيران استخدمت طائرات بدون طيار لقتل اثنين من أفراد طاقم ناقلة نفط في خليج عمان، قي يوليو، وشنت الشهر الماضي هجوما بطائرة مسيرة على ثكنة التنف التابعة للقوات الأمريكية في سوريا.

وقالت الصحيفة، إذا كانت إيران تنشر الفوضى في أربع دول فقط في المنطقة ، فسيكون ذلك سيئًا بما فيه الكفاية. لكنها تهرب أيضًا بالصواريخ والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والذخائر الموجهة بدقة من العراق وسوريا إلى لبنان.

وأوضحت الصحيفة، أن تدريبات إسرائيل هذا الأسبوع للتحضير لحرب محتملة دليل على الخطر الذي تشكله إيران وكيف يجب أن نستمر في توخي الحذر دائمًا ضد هذا النظام الشرير والخطير.

وقالت الصحيفة، إن خطة إيران المستمرة هي إبقاء الكرة في ملعبنا وإجبار إسرائيل على التحرك ، وتهديد تل أبيب، باستمرار سواء من اليمن أو سوريا أو العراق أو لبنان، مؤكدة أن إسرائيل، تعمل بشكل وثيق مع دول مثل الهند واليونان وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في تدريبات مشتركة مثل العلم الأزرق وتدريبات حديثة مع مشاة البحرية الأمريكية بالقرب من إيلات.

وتابعت الصحيفة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ارسل هذا الأسبوع رسالة، خلال محادثات في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو، مفادها "يجب أن يكون هناك إظهار للوحدة ضد إيران".

وأضافت الصحيفة، أن بينيت شدد - خلال اجتماعات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وولي عهد البحرين ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ، والوزراء الإيطالي. الوزير ماريو دراجي ورئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز - الفكرة القائلة بأن الدول التي لديها علاقات ثنائية مع الجمهورية الإسلامية بحاجة إلى اتخاذ موقف أقوى للضغط على حكومتها الجديدة.

وبالمثل ، يجب ألا تصبح إيران قضية إسفين بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فالمحادثات الأخيرة التي أجراها بينيت مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ، وكذلك المحادثات بين وزير الدفاع بيني غانتس ونظيره الأمريكي لويد أوستن ، ضرورية في إبقاء البلدين على نفس الصفحة فيما يتعلق بإيران، تابعت الصحيفة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أنها ستستمع لشركاء الخليج فيما يتعلق بالمخاوف بشأن ايران، هذا على عكس إدارة أوباما ، التي بدت وكأنها تهمش إسرائيل وشركاء وحلفاء آخرين في الشرق الأوسط خلال الفترة التي سبقت اتفاق 2015.

وختمت الصحيفة، هذا تطور مشجع ، حيث يبدو أن المحادثات مع إيران في طريقها للاستئناف، و لا يمكن لإسرائيل أن تخرجهم عن مسارهم - لكن يمكنها أن تبذل قصارى جهدها للتأكد من أن الدول المعنية تدرك جيدًا المخاطر.