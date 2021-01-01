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صبري يوضح أهداف الاحتلال من التسوية مع أهالي الشيخ جراح

السبت 06 نوفمبر 2021 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
صبري يوضح أهداف الاحتلال من التسوية مع أهالي الشيخ جراح



القدس المحتلة / سما /

تحدث خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم السبت، عن أهداف الاحتلال التي يسعى لتحقيقها وراء التسوية المطروحة مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وقال الشيخ صبري في تصريحات صحفية: "إنّ التسوية المطروحة على أهالي حي الشيخ جراح تهدف لمحاصرة المسجد الأقصى من الجهات الأربعة وإضفاء الصبغة اليهودية على الأحياء المجاورة له واستكمال مسلسل السيطرة على البلدة القديمة بشكل كامل".

وأضاف: "أنّ خطوة يقوم بها الاحتلال تصب في تهويد مدينة القدس لتكون عاصمة لليهود في العالم، وليس عاصمة "لإسرائيل" فقط".

واختتم حديثه بالقول: "إنّ الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تهويد حي الشيخ جراح منذ عام 1972، وبدأ مؤخراً في توسيع السيطرة على البيوت، ومشروع التسوية واحد من المشاريع التي تستهدف السيطرة عليه".

#خطيب المسجد الأقصى #الشيخ عكرمة صبري #القدس #تهويد القدس

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