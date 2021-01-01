الاقتصاد: هذا موعد القائمة الإرشادية بأسعار السلع في الأسواق

غزة / سما /

كشف مدير عام دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بغزة عبد الفتاح أبو موسى، عن قيام الوزارة بإعداد قائمة إرشادية بأسعار السلع، خاصة السلع الأساسية.

وأوضح أبو موسى، أنّ نشر هذه القائمة سيكون الأسبوع القادم، لافتًا إلى أنّه سبق لوزارة الاقتصاد بغزة نشر مثل هذه القائمة خلال جائحة كورونا العام المنصرم، بحسب موقع "صفا".

وبيّن أنّ نشر القائمة سيكون لإعطاء المواطن في قطاع غزة صورة إرشادية عن الأسعار الموجودة بالسوق "حتى لا يغبَن بالسعر".

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة أعلنت إعفاء كافة السلع الأساسية المستوردة عبر معبر رفح من الرسوم الجمركية، وذلك في ظل موجة غلاء الأسعار التي اجتاحت العالم نظرًا لجائحة كورونا وارتفاع أسعار النقل البحري.