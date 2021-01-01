القبض على مواطنة قامت بالنصب والاحتيال على جزائري عبر التواصل الاجتماعي

غزة / سما /

أنجزت المباحث العامة – قسم الجرائم الإلكترونية في محافظة الوسطى، شكوى أحد المواطنين الجزائريين والتي مفادها قيام مواطنة مجهولة من مدينة غزة بالنصب والاحتيال عليه بمبلغ "6" آلاف دولار أمريكي بعد التعرف عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الجرائم الإلكترونية أنها تابعت الشكوى لحظة ووردها إلى القسم، وأجرت البحث والتحري الفني وصولاً إلى المشتبه بها المواطنة "أ.ع" من سكان محافظة غزة .

وبيّنت الجرائم الإلكترونية أنه وباستجوابها وفق الأصول القانونية، أقرت بأنها قامت بالنصب على المواطن الجزائري واستلام مبلغ "6" ألاف دولار منه على دفعات.

ولفتت إلى أنه تم ضبط جزء من المبلغ، وكتابة تعهد باستكمال دفع الباقي، وإحالة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت إلى أن قيمة المبلغ المسترد بلغت 2300 دولار.