بلدية جباليا: التعديات على الطرق أدت إلى حوادث وفاة راح ضحيتها مواطنين

غزة / سما /

كشف رئيس بلدية جباليا شمال قطاع غزة المهندس مازن النجار، اليوم السبت، أن التعديات على الطرق أدت إلى حوادث وفاة راح ضحيتها مواطنين.

وقال النجار لإذاعة صوت الأقصى: "منطقة جباليا هي منطقة مقتظة بالسكان وهناك تعديات كبيرة على الرصيف سواءً في منطقة جباليا البلد أو مخيم جباليا وكنا نتجاهل المسألة مراعاة للظروف الاقتصادية وكنا نترك هامش للمواطن.

وأضاف: "إن هذا الأمر تسبب بحوادث طرق راح ضحيتها أطفال على الطريق نتيجةً لعدم وجود رصيف للمارة للسير عليه، رغم أن الرصيف حق لكل مواطن، قمنا بإزالة جزء ليس بالبسيط من تعديات المواطنين في جباليا البلد وأزلناها بمساعدة الشرطة وباستخدام القوة؛ لأن الذي يحدث "زاد عن حده" والوضع الإقتصادي الذي يمر به الجميع لا يعني الفوضى.

ونوه رئيس البلدية إلى أن الأساس في العمل هو العدل، والعدالة تقول بأن عرض البضاعة تنتهي عند انتهاء المحل، وهناك باعة أخذوا كل الرصيف على حساب المواطن.