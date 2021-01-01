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أسطول سيارات إسعاف يصل غزة غدا

السبت 06 نوفمبر 2021 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسطول سيارات إسعاف يصل غزة غدا



غزة / سما /

 قال عصام يوسف المنسق العام لقوافل أميال من الابتسامات، اليوم السبت، إنه ستصل يوم غد 27 سيارة إسعاف مجهزة بشكل كامل إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.

وأوضح يوسف في تصريح صحفي له، أن تلك السيارات تم تجهيزها بالتعاون ما بين أميال من الابتسامات ومؤسسات إنسانية من مختلف دول العالم.

ولفت يوسف إلى أن القافلة ستحمل اسم “مصر وفلسطين، يدًا بيد للحياة”، وسيكون بالشراكة مع مشروع “تحيا مصر”.

وقال يوسف إن “أميال من الابتسامات” ستواصل جهودها لدعم غزة، وتستمر في تسيير القوافل والوفود المناصرة للشعب الفلسطيني، داعيًا الكل إلى تقديم الدعم للفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم.

#قافلة أميال من الابتسامات #قطاع غزة #سيارة اسعاف

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