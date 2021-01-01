عكرمة صبري: الاحتلال اعتدى على أكثر من 500 مقبرة في فلسطين

القدس المحتلة/سما/

قال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس إن الاحتلال اعتدى على ما يزيد عن 500 مقبرة في فلسطين المحتلة.

وخلال مشاركته في ندوة نظمها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج وقبة الصخرة للإعلام تحت عنوان: (هدم المقابر ونبشها...سياسة إسرائيل للتهويد وتزييف التاريخ فوق الأرض وتحتها).

أوضح الشيخ عكرمة أن الاحتلال يعتدي الآن على المقبرة اليوسفية التي تقع بجوار المسجد الأقصى من الجهة الشرقية، في محاولة لتحويلها إلى حديقة توراتية لطمس آثار المسلمين وبعثرة عظام أمواتهم.

وأكد خطيب الأقصى أن المقابر تثبت وجودنا عبر التاريخ وتمثل وثيقة دابغة ضد الاحتلال.

وشدد على أن ما يقوم به الاحتلال هو اعتداء سافر على مقابر المسلمين لأنها تضم رفاة الصحابة والعلماء وقادة والمسؤولين عبر التاريخ.

وأوضح صبري أنه لا يزال يدفن المسلمين في هذه المقابر إلا أن الاحتلال يحاول طمس معالمهم.

وقال:" لو أن مسلما واحدا اعتدى على قبر يهودي لقامت الدنيا ولم تقعد، أما اليهود فانهم ينتهكون مقابرنا ".

وأشار الشيخ عكرمة الى أن مدينة القدس تهفو اليها قلوب ملياري مسلم كونها تضم المقدسات على رأسها المسجد الأقصى ومقابر أثرية تعود إلى العهد العمري وعهد عمر بن الخطاب الذي فتح بيت المقدس.