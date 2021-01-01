غرق سفينة تقل مهاجرين قبالة سواحل اليونان غالبيتهم من قطاع غزة

غزة/سما/

غرقت سفينة تقل مهاجرين غالبيتهم من قطاع غزة قبالة سواحل اليونان لدى محاولتهم الوصول إليها بعد خروجهم من الأراضي التركية.

وبحسب مصادر عائلية في قطاع غزة تحدثوا لـصحيفة”القدس الفلسطينية“، فإن بعض أبنائهم تواصلوا معهم أمس وأكدوا أنه تم إنقاذهم ونقلهم للرعاية الصحية خاصةً وأن منهم حالات تعرضت لظروف صحية صعبة بعد انقلاب المركب الذي كان يقلهم.



ووفقًا لذات المصادر فإن هناك 3 على الأقل من بين الشبان مفقودون وما زالت عملية البحث عنهم جارية ولا يعرف مصيرهم حتى الآن.

ولم يعرف العدد الحقيقي الذي كان على متن السفينة، وسط تقديرات أنهم كانوا نحو 22، منهم 14 فلسطينيًا من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة وبعضهم أقارب.

ويشهد قطاع غزة في السنوات الأخيرة الكثير من حالات الهجرة لشبان وبعض المواطنين مع أفراد عائلاتهم في ظل الظروف الحياتية الاقتصادية الصعبة وغالبيتهم يتوجهون إلى تركيا ومنها يحاولون الهجرة برًا أو بحرًا إلى أوروبا على أمل الحصول على فرصة حياة أفضل.

وتعليقًا على ذلك، قال المستشار السياسي لوزارة الخارجية أحمد الديك إن الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى تركيا تتابعان حادثة الغرق التي وقعت في المنطقة بين تركيا واليونان لاستجلاء الصورة والوقوف على التفاصيل المتعلقة بها.

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن أية تفاصيل تتوفر لدى الوزارة ريثما تتضح الصورة بالتعاون مع السلطات التركية المختصة.