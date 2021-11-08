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"الأونروا" تعلق الدراسة في جميع المدارس بغزة يوم الاثنين المقبل

"أونروا "تعلق الدراسة في جميع المدارس بغزة يوم الاثنين المقبل

السبت 06 نوفمبر 2021 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أونروا "تعلق الدراسة في جميع المدارس بغزة يوم الاثنين المقبل



غزة/سما/

أفاد رئيس قطاع المعلمين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، محمود حمدان، اليوم السبت، بأن الوكالة قررت تعليق الدوام في مدارس "الأونروا" في كافة محافظات قطاع غزة، بعد غدٍ الاثنين الموافق 8/11/2021.

وأوضح رئيس قطاع المعلمين، حمدان، أن وكالة الغوث قررت تعليق الدوام في المدارس للفترة الصباحية الساعة 10:10 وللفترة المسائية 2:30 والساعة الأخيرة للمدارس الثلاث فترات.

كما وتعلق "الأونروا" الدوام لمدة ساعة في كُلِيتي تدريب غزة وخانيونس، وذلك ضمن فعاليات برنامج نزاع العمل مع إدارة الوكالة.

#الاونروا #غزة #وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين

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