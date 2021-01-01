موسيماني يتوعد الزمالك في إياب الدوري

القاهرة / سما /

يخطط الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لتوجيه ضربة صاعقة جديدة إلى غريمه التقليدي الزمالك في صراع الدوري المصري.

وكان موسيماني قد قاد الأهلي لتحقيق فوز كاسح على الزمالك حامل اللقب (5-3) في قمة الجولة الثالثة من الدوري المصري، وهي النتيجة التي تدخل ضمن نكسات الفريق "الأبيض"، باعتبارها من أكبر الهزائم في تاريخه أمام منافسه التقليدي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، أكد المدرب الجنوب إفريقي أن فريقه حقق نتيجة جيدة أمام الزمالك على ملعبه، مبينا أن هذا هو الهدف الذي سعى له، وأنه دخل المواجهة بهدف تحقيق فوز كبير، مشيدا بروح لاعبي الأهلي في المباراة.

وقال: "لاعبو فريقي كانوا أكثر ذكاء من لاعبي الزمالك، ولعبنا بنفس الطريقة التي خضنا بها مباراة الإسماعيلي في الجولة الأولى للدوري، وفريقنا يستحق الفوز".

وشدد على أنه كان يتطلع للفوز بنتيجة أكبر من ذلك بعدما سجل فريقه 3 أهداف في الشوط الأول، وأن المباراة كانت أشبه بنهائي دوري أبطال إفريقيا، موضحا أنه يتطلع لأن يحقق الفريق "الأحمر" فوزا أكبر في لقاء الدور الثاني، موضحا أنه سعيد بأداء اللاعبين أمام منافس قوي بحجم الزمالك.

يشار إلى أن الأهلي رفع رصيده إلى 9 نقاط صدر بها جدول ترتيب الدوري المصري، في حين توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط احتل بها المركز الخامس.