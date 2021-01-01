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أولى تصريحات تشافي بعد تولي تدريب برشلونة

السبت 06 نوفمبر 2021 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
أولى تصريحات تشافي بعد تولي تدريب برشلونة



وكالات / سما /

قام تشافي هيرنانديز بإدلاء أولى تصريحاته بعد إعلان نادي برشلونة عن تعيينه كمدرب جديد للفريق الأولى، حيث تحدث لمراسلي صحيفة سبورت قبل أن يستقل الطائرة التي سوف تعيده إلى برشلونة.

أنهى تشافي إلتزامه الذي استمر طويلاً مع فريق السد القطري، ليصل إلى البلاوجرانا لخلافة المدرب الهولندي رونالد كومان وليحقق أحد أحلامه الكروية بتدريب نادي حياته.

قال تشافي في تصريحاته الأولى للصحيفة الكاتالونية : “إنه التحدي الأكبر في مسيرتي..أنا سعيد جداً لأنني سأعود إلى منزلي، إلى برشلونة وهو تحدٍ كبير”.

استطرد: “أنا ممتن للغاية لنادي برشلونة، فقد سافروا إلى الدوحة لإنهاء الاتفاق وكل شئ، وكان هناك شرط جزائي في عقدي مع السد وقام كلانا بدوره ..أنا ممتن للنادي”.

وعندما سُئل عن أول ما سيقوم به في مهتمه الجديدة قال : “أول شئ عليّ القيام به هو التحدث إلى اللاعبين، يجب أن نعمل بشكلٍ جاد وتكوين فريق حقيقي، أريد أن أعمل بحماس كبير وأنا متشوق للقيام بالأشياء بشكلٍ جيد، تدريب الأصدقاء القدامى؟ إنها ميزة..إنها نقطة إيجابية لأنني أعرف كيف يتدربون وأعرف صفاتهم، وأنا أراها ميزة”.

#تشافي #برشلونة #السد القطري

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