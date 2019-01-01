ليفربول يدخل في سباق التوقيع مع هازارد

وكالات / سما /

انضم نادي ليفربول إلى تشيلسي في سباق ملاحقة إيدين هازارد لاعب ريال مدريد، حيث أن من المتوقع أن يكون جناح المرينجي متاحاً للانتقال قريباً.

لا يحصل هازارد على مساحته للمشاركة مع فريق ريال مدريد رفقة كارلو أنشيلوتي، ويتطلع النجم البلجيكي الدولي للانتقال للتعبير عن نفسه وخوض تجربة جديدة.

وزعم تقرير ليفربول إيكو أن هازارد الذي يعاني منذ رحيله إلى تشيلسي في عام 2019 دخل ضمن أفكار المدرب الألماني يورجين كلوب والذي يريد إعادته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

أدى صعود وتألق فينيسيوس جونيور الكبير مع الفريق الملكي هذا الموسم لتقليل الفرص المتاحة لإيدين هازارد، والذي ظل ملازماً لدكة البدلاء منذ بداية الموسم.

يعتقد كلوب مدرب الريدز بأن مشكلة هازارد عقلية، ولا علاقة لها بجودته وإمكانياته التي سبق وأن أظهرها بوضوح مع تشيلسي في سنوات سابقة.

ومع ذلك، رغم أن هازارد لم يعد يندرج ضمن فئة اللاعبين من الدرجة الأولى، إلا أن التقرير يقول بأنه سيطالب براتب كبير، وهي المشكلة الوحيدة التي قد تعليق انتقاله إلى الفريق الأحمر.