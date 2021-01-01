  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حماية" يطالب بتحقيق دولي بمشاهد الاعتداء على الأسرى في سجون الاحتلال

السبت 06 نوفمبر 2021 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماية" يطالب بتحقيق دولي بمشاهد الاعتداء على الأسرى في سجون الاحتلال



رام الله/سما/

طالب مركز حماية لحقوق الإنسان يوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف معاملة واحتجاز الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ضوء المشاهد الإعلامية الأخيرة.

ووجه المركز رسالة مكتوبة إلى مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين وعدد من الشخصيات الدولية الفاعلة، حول المشاهد الإعلامية التي عرضت تنكيل قوات الاحتلال بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بشكلٍ همجيّ وتعسّفي وخارج عن إطار القانون.

وأكد أن قوات الاحتلال تمارس ضد الأسرى والمعتقلين أعمالًا انتقامية وترتكب بحقهم عقابًا جماعيًا على خلفية هروب ستة أسرى سجن "جلبوع" في وقت سابق من هذا العام.

واعتبر أن هذه الممارسات تنبئ عن مساعي سلطات الاحتلال الرامية إلى قتل الأسرى، والانتقام الجماعي منهم.

وأشار إلى التزام الأسرة الدولية بحماية المعتقلين والأسرى وإلى المبادئ التي تؤسس واجب حماية المعتقلين والأسرى، لاسيما مبدأي حظر أعمال التعذيب والانتقام والعقوبات الجماعية والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية.

ودان المركز المشاهد القمعية التي أظهرت مداهمة واقتحام غرف الأسرى والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، ومعاملتهم معاملة مهينة وحاطّة بكرامتهم الإنسانية داخل الزنازين.

وأكد أن تلك الممارسات تمثل شكلًا من أشكال النازيّة الجديدة، وصورةً من صور الانتقام والعقوبات الجماعية التي حظرتها قواعد القانوني الدولي، إضافةً لكونها تشكل تصاعدًا لسياسة إذلال وإهانة الأسرى.

وأعرب عن خشيته من استغلال سلطات الاحتلال للصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات لفرض المزيد من الإجراءات العقابية والانتقامية بحق الأسرى والانتقاص من حقوقهم المكفولة بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي.

#مركز حماية #الاسرى الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن عملية "نفق الحرية".. "ما خفي أعظم" يكشف عن اختطاف إسرائيليين خارج فلسطين

محدث..مصرع 4 أشخاص واصابة اثنين بحادث سير مروع في نابلس (صور وفيديو)

حماس تعقب على ما نُشر في برنامج "ما خُفي أعظم"

الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف تواجه تهمة "الخيانة العظمى"

اسعار العملات مقابل الشيكل

خاصية جديدة من واتساب.. محادثات بلا هاتف

مذيعة عربية تدخل عالم "ميتافيرس" على الهواء... فيديو

الأخبار الرئيسية

مخ

أول تعليق من الاعلام العبري على ما ورد في برنامج "ماخفي أعظم"عن وجود مختطفين اسرائيليين بالخارج

رضوان

قيادي بحماس: الاحتلال سيرضخ لشروط المقاومة

الشعبية: فقدان الأمل والمستقبل بغزة دفع عدد كبير من الشباب لركوب أمواج الموت

فصائل غزة : تقدم في جهود الوسطاء بملف الاعتقال الاداري ولن تترك الاسرى وحدهم

الصحة: 4 وفيات و115 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية