قلقيلية: أطباء لحقوق الانسان تنفذ يوما طبيا مجانيا.

قلقيلية / سما /

نفذت جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية قلقيلية النسائية وحركة فتح، يوماً طبياً مجانياً، وذلك اليوم في مدرسة الاسراء الاساسية بمدينة قلقيلية.

وشارك في افتتاح اليوم الطبي: المحافظ، والدكتور صلاح حاج يحيى رئيس جمعية أطباء لحقوق الانسان، واياد قواس عضو اقليم حركة فتح، ورقية نزال رئيسة جمعية قلقيلية النسائية.

وخلال افتتاح اليوم الطبي أكد المتحدثون، " المحافظ ورئيس جمعية أطباء لحقوق الانسان ورئيسة الجمعية وممثل حركة فتح" على أهمية الايام الطبية، واستعرضوا معاناة المحافظة مع الاحتلال والمستوطنين، وثمنوا دور جمعية أطباء لحقوق الانسان الداعم للشعب الفلسطيني، وتم التأكيد على أن الايام الطبية تجسد أهمية كبيرة كونها تلبي احتياجات طبية لعدد من المواطنين، ودعوا إلى توسيع نطاق الأيام الطبية لضمان وصول الخدمة الطبية إلى كافة التجمعات.

ومنذ ساعات الصباح توجه مئات المواطنين إلى اليوم الطبي وأجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة، كما تم صرف الأدوية والعلاجات المجانية اللازمة لهم، وشمل اليوم الطبي عدة تخصصات على النحو التالي " جهاز هضمي وباطني، معدة و كبد، اطفال، نسائية وتوليد وعقم، جراحة العظام، طب الأسرة، جراحة عامة، أوعية دموية، تجلطات، وانسداد شرايين ".