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فصائل غزة : تقدم في جهود الوسطاء بملف الاعتقال الاداري ولن تترك الاسرى وحدهم

السبت 06 نوفمبر 2021 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل غزة : تقدم في جهود الوسطاء بملف الاعتقال الاداري ولن تترك الاسرى وحدهم



غزة / سما /

 تظاهر العشرات من الفلسطينيين أمام مقر الصليب الاحمر بمدينة غزة تضامنا مع الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وجاءت التظاهرة بدعوة من القوى الوطنية والاسلامية التي شارك ممثلوها في الاعتصام داخل الخيمة التي نصبت الاربعاء امام مقر الصليب.

وكشف القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الاستاذ خالد البطش عن قطع الوسطاء شوطا كبيرا في محاولة لإنهاء معاناة الاسرى الاداريين وإغلاق ملف اعتقالهم.

وقال البطش في مؤتمر صحفي :" ندعو الوسطاء الى سرعة التحرك العاجل والفوري من اجل إنقاذ حياة المضربين عن الطعام وخاصة كايد الفسفوس ومقداد القواسمي". وأضاف :" نحن على أمل بإفراج قريب عن الأسرى الاداريين المضربين عن الطعام ونأمل ان تثمر الاتصالات عن فرج قريب"

وأكد البطش ان المقاومة لن تترك الاسرى وحدهم وأن الاحتلال سيدفع ثمن المساس بحياتهم داعيا المؤسسات الدولية للتحرك نصرة لهم.

كما دعا البطش الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده للخروج نصرة للاسرى والضغط على الاحتلال كي ينتهي هذا الملف.

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