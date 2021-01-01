الصحة: 4 وفيات و115 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 7، أريحا والأغوار 2، الخليل 7، سلفيت 1، رام الله والبيرة 8، قلقيلية 1، جنين 4، طولكرم 1، نابلس 2، ضواحي القدس 0، طوباس 0، قطاع غزة 82".
وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 12، أريحا والأغوار 6، الخليل 37، سلفيت 0، رام الله والبيرة 19، قلقيلية 2، جنين 20، طولكرم 3، نابلس 11، ضواحي القدس 7، طوباس 7، قطاع غزة 300".
وسجلت 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 85 مريضاً، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
الإصابات الجديدة:
الضفة الغربية: 33
قطاع غزة: 82
حالات التعافي الجديدة:
الضفة الغربية: 124
قطاع غزة: 300
حالات الوفاة الجديدة:
الضفة الغربية: 0
قطاع غزة: 4
الحالات التي تعالج في المستشفيات: 85| العناية المكثفة: 57| أجهزة التنفس الاصطناعي: 9
عدد الفحوصات: 1387
إحصائيات حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا
المطعمون جزئياً (جرعة واحدة)
فلسطين : 1,215,180
الضفة الغربية: 856,051
قطاع غزة: 359,129
مكتملو التطعيم (جرعتين + متلقو لقاح سبوتنيك لايت)
فلسطين: 1,351,214
الضفة الغربية: 996,508
قطاع غزة: 354,706
متلقو 3 جرعات
فلسطين: 111,578
الضفة الغربية: 97,147
قطاع غزة: 14,431
عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين
فلسطين: 2,677,972
الضفة الغربية: 1,949,706
قطاع غزة: 728,266