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الصحة: 4 وفيات و115 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

السبت 06 نوفمبر 2021 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 4 وفيات و115 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 7، أريحا والأغوار 2، الخليل 7، سلفيت 1، رام الله والبيرة 8، قلقيلية 1، جنين 4، طولكرم 1، نابلس 2، ضواحي القدس 0، طوباس 0، قطاع غزة 82".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 12، أريحا والأغوار 6، الخليل 37، سلفيت 0، رام الله والبيرة 19، قلقيلية 2، جنين 20، طولكرم 3، نابلس 11، ضواحي القدس 7، طوباس 7، قطاع غزة 300".


 
وسجلت 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 85 مريضاً، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الإصابات الجديدة:
الضفة الغربية: 33
قطاع غزة: 82
حالات التعافي الجديدة:
 الضفة الغربية: 124
 قطاع غزة: 300
حالات الوفاة الجديدة:
الضفة الغربية: 0
 قطاع غزة: 4
الحالات التي تعالج في المستشفيات: 85| العناية المكثفة: 57| أجهزة التنفس الاصطناعي: 9
عدد الفحوصات: 1387
إحصائيات حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا
المطعمون جزئياً (جرعة واحدة)
فلسطين : 1,215,180
 الضفة الغربية: 856,051
 قطاع غزة: 359,129
مكتملو التطعيم (جرعتين + متلقو لقاح سبوتنيك لايت)
فلسطين: 1,351,214
الضفة الغربية: 996,508
 قطاع غزة: 354,706
متلقو 3 جرعات
فلسطين: 111,578
 الضفة الغربية: 97,147
 قطاع غزة: 14,431
عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين
فلسطين: 2,677,972
 الضفة الغربية: 1,949,706
 قطاع غزة: 728,266

#الصحة الفلسطينية #اصابات كورونا في فلسطين #وباء كورونا

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