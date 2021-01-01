الصحة: 4 وفيات و115 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 7، أريحا والأغوار 2، الخليل 7، سلفيت 1، رام الله والبيرة 8، قلقيلية 1، جنين 4، طولكرم 1، نابلس 2، ضواحي القدس 0، طوباس 0، قطاع غزة 82".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 12، أريحا والأغوار 6، الخليل 37، سلفيت 0، رام الله والبيرة 19، قلقيلية 2، جنين 20، طولكرم 3، نابلس 11، ضواحي القدس 7، طوباس 7، قطاع غزة 300".





وسجلت 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 85 مريضاً، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الإصابات الجديدة:

الضفة الغربية: 33

قطاع غزة: 82

حالات التعافي الجديدة:

الضفة الغربية: 124

قطاع غزة: 300

حالات الوفاة الجديدة:

الضفة الغربية: 0

قطاع غزة: 4

الحالات التي تعالج في المستشفيات: 85| العناية المكثفة: 57| أجهزة التنفس الاصطناعي: 9

عدد الفحوصات: 1387

إحصائيات حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا

المطعمون جزئياً (جرعة واحدة)

فلسطين : 1,215,180

الضفة الغربية: 856,051

قطاع غزة: 359,129

مكتملو التطعيم (جرعتين + متلقو لقاح سبوتنيك لايت)

فلسطين: 1,351,214

الضفة الغربية: 996,508

قطاع غزة: 354,706

متلقو 3 جرعات

فلسطين: 111,578

الضفة الغربية: 97,147

قطاع غزة: 14,431

عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين

فلسطين: 2,677,972

الضفة الغربية: 1,949,706

قطاع غزة: 728,266