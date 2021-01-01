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النجار يكشف سبب حوادث الوفاة في جباليا

السبت 06 نوفمبر 2021 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
النجار يكشف سبب حوادث الوفاة في جباليا



غزة/سما/

كشف المهندس مازن النجار، رئيس بلدية جباليا شمال قطاع غزة، أن التعديات على الطرق أدت إلى حوادث وفاة راح ضحيتها مواطنين.

وأضاف النجار  لإذاعة صوت الأقصى أن: منطقة جباليا هي منطقة مقتظة بالسكان وهناك تعديات كبيرة على الرصيف سواءً في منطقة جباليا البلد أو مخيم جباليا وكنا نتجاهل المسألة مراعاة للظروف الاقتصادية وكنا نترك هامش للمواطن.

وأردف: أن هذا الأمر تسبب بحوادث طرق راح ضحيتها أطفال على الطريق نتيجةً لعدم وجود رصيف للمارة للسير عليه، رغم أن الرصيف حق لكل مواطن.

وتابع: قمنا بإزالة جزء ليس بالبسيط من تعديات المواطنين في جباليا البلد وأزلناها بمساعدة الشرطة وباستخدام القوة؛ لأن الذي يحدث "زاد عن حده" والوضع الإقتصادي الذي يمر به الجميع لا يعني الفوضى.

وأشار إلى أن الأساس في العمل هو العدل، والعدالة تقول بأن عرض البضاعة تنتهي عند انتهاء المحل، وهناك باعة أخذوا كل الرصيف على حساب المواطن.

#مازن النجار #جباليا #حوادث سير

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