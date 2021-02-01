كشف جديد جوازات مصرية.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (7 نوفمبر)، لافتة إلى وجود كشف جديد (جوازات مصرية).

وأفادت هيئة المعابر بأن السفر عبر معبر رفح غدا سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة + السادسة + السابعة + الثامنة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2021/36) ، وباقي كشف الجوازات المصرية السابق + الأسماء حتى الرقم (25) من الكشف الجديد رقم (2021/2): وشددت على أهمية التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأشارت هيئة المعابر إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر. للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: (https://eservice.moi.gov.ps/).