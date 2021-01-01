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منتدى الإعلاميين يدين التحريض السافر عبر الفيسبوك على المساس بالمقدسات الدينية

السبت 06 نوفمبر 2021 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

ينظر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بعين الاستغراب والدهشة من سماح إدارة موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بنشر حاخام يهودي صورة لقبة الصخرة المشرفة مع إعلان بالحاجة لمهندس متخصص في هدم المنشآت والمباني، وتقديم مقترح لكيفية إزالتها ونقلها خارج المسجد الأقصى، ويرى في ذلك تحريض سافر على المساس بالمقدسات الدينية وإشعال لفتيل الصراع في المنطقة، الأمر الذي يتناقض بالكلية مع مبادئ حقوق الإنسان، ويعكس سياسة الكيل بمكيالين المتبعة من قبل إدارة موقع الفيسبوك التي أغلقت المئات من الصفحات والحسابات الفلسطينية بدعوى التحريض على العنف. 

وإذ يعبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن إدانته الشديدة لسياسة إدارة الفيسبوك التي تتيح المجال واسعاً أمام التحريض الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته، ليؤكد أن السماح بمنشورات عنصرية تدعو لهدم أماكن تاريخية مسجلة ضمن سجل التراث العالمي يمثل وصمة عار تستدعي التكفير عنها عبر إزالة هذا المحتوى التحريضي وعدم السماح بتكراره، بل وإغلاق الحسابات والصفحات الإسرائيلية الطافحة بالعنصرية وخطاب الكراهية ضد الإنسانية عموماً والشعب الفلسطيني خصوصاً.

إن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يطالب إدارة موقع الفيسبوك التي أعلنت سابقاً عن تشكيل لجنة تحقيق حول محاربتها للمحتوى الفلسطيني بضرورة المبادرة بإعلان نتائج التحقيق في أقرب وقت، واتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للعدول عن سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني التي طالت المئات من الصفحات والحسابات الفلسطينية، ويحث الاتحادات الفلسطينية والعربية على إدانة التحريض الإسرائيلي السافر عبر الفيسبوك على هدم المسجد الأقصى، ويدعو لملاحقة الاسرائيليين المحرضين على الإرهاب.

ويجدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين دعوته لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الداخل والخارج، لاسيما المتضامنين مع القضية الفلسطينية على التكاتف والضغط على موقع الفيسبوك لإجباره على الالتزام بمبادئ حرية الرأي والتعبير دون تمييز، ودعم وتعزيز الرواية الفلسطينية في وجه الأكاذيب والتحريض الإسرائيلي.  

#منتدى الإعلاميين

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