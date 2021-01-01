"الشباب والثقافة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا للمراكز الثقافية في إدارة المشاريع الاحترافية

غزة / سما /

افتتحت الإدارة العامة للعمل الأهلي والآداب في الهيئة العامة للشباب والثقافة، بالتعاون مع مركز القدس للثقافة والفنون، برنامجًا تدريبيًا في إدارة المشاريع الاحترافية وفق منهجية معهد PMI، ويستهدف متدربين منتدبين عن المؤسسات والمراكز الثقافية العاملة في قطاع غزة.

وأوضح مدير عام العمل الأهلي الأستاذ سامي أبو وطفة أن البرنامج التدريبي هو الثاني ضمن المنحة التدريبية "خبير إدارة المؤسسات"، والتي تسعى من خلالها الهيئة للارتقاء بعمل المؤسسات والمراكز الثقافية، وتنمية قدرات العاملين فيها، وإكسابهم مهارات إدارية ومالية عصرية مميزة من شأنها تطوير العمل.

من جانبه، بيّن مدرب البرنامج التدريبي الدكتور عرفات العف أن التدريب يستمر لمدة (100) ساعة تدريبية، ويتخللها لقاءات وورش عمل وجاهية، ولقاءات الكترونية، ومحاضرات علمية مصورة، بالإضافة إلى تطبيقات عملية لتطوير المهام الوظيفية، مستعرضًا أهم المحاور التي سيتم تناولها خلال البرنامج التدريبي وهي فكرة المشروع، والمراحل والعمليات التي يمر بها، وإدارة ترابط ونطاق المشروع، وإدارة الوقت والتكاليف والجودة والموارد البشرية والاتصالات والمخاطر الخاصة بالمشروع.

ومن جهتهم عبر المتدربون عن شكرهم للهيئة على سعيها الدائم للارتقاء بأداء المؤسسات والمراكز الثقافية.