  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أكثر من 100 قتيل في انفجار مهول في سيراليون (فيديو)

السبت 06 نوفمبر 2021 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 100 قتيل في انفجار مهول في سيراليون (فيديو)



فريتاون/سما/

هز انفجار كارثي أرجاء فريتاون بعد اصطدام صهريج وقود بشاحنة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، حسبما ذكرت عمدة العاصمة فريتاون، إيفون أكي سافيير.

وقالت سافيير: "لقد حزنت بعد السماع بوقوع الانفجار على طريق "باي بوريه" في ويلينجتون"، معربة أيضا عن تعازيها لأسر الضحايا.


وعانت الدولة من حرب بدأت يوم 23 مارس/ آذار من عام 1991 عندما دخلت الجبهة الثورية المتحدة، بدعم من القوات الخاصة الليبيرية في محاولة للإطاحة بحكومة جوزيف موموه.

واستمرت الحرب الأهلية 11 عاماً وأودت بحياة ما يزيد على 50,000 خلال السنة الأولى من الحرب، وسيطرت الجبهة المتحدة الثورية على مساحات كبيرة من الأراضي في سيراليون الشرقية والجنوبية، التي كانت غنية بالألماس واستمرت هذا السيطرة إلى نهاية عام 1993 حيث نجح جيش سيراليون بدحر متمردي الجبهة المتحدة الثورية إلى الحدود الليبيرية وقد وصلت الجبهة المتحدة الثورية بالقتال والصمود إلى 1995 حيث كان هناك ضغوط لإيقاف الحرب من قبل الأمم المتحدة ولكن كل المحاولات كانت بائت بالفشل.

وأعلن رئيس البلاد وقنها في 18 يناير/ كانون الثاني 2002 انتهاء الحرب الأهلية في سيراليون بعد هزيمة الجبهة الثورية المتحدة والسيطرة على العاصمة فريتاون.

وتعتبر سيراليون جمهورية دستورية برئيس منتخب بشكل مباشر ومجلس تشريعي واحد، ويستند النظام الحالي لحكومة سيراليون إلى دستور سيراليون لعام 1991.

#سيراليون #فريتاون #انفجار

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن عملية "نفق الحرية".. "ما خفي أعظم" يكشف عن اختطاف إسرائيليين خارج فلسطين

حماس تعقب على ما نُشر في برنامج "ما خُفي أعظم"

الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف تواجه تهمة "الخيانة العظمى"

لقاء نادر.. قناة إسرائيلية تجري مقابلة مع صحفية لبنانية: هذه ليست عمالة بل انفتاح (فيديو

اسعار العملات مقابل الشيكل

مذيعة عربية تدخل عالم "ميتافيرس" على الهواء... فيديو

انفجار خط صرف صحي في شارع الرشيد غربي غزة بفعل العدوان الأخير (صور)

الأخبار الرئيسية

سلطة الطاقة بغزة تعلن توقف إمدادات السولار القطري

الصحة بغزة: تسجيل 4 وفيات و82 إصابة جديدة بـكورونا

لجنة

لجنة الانتخابات: نشر الكشف الأولي لأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية غداً

التهدئة

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

==

محدث..مصرع 4 أشخاص واصابة اثنين بحادث سير مروع في نابلس (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية