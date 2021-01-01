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مصرع شخص في حادث طرق بالنقب

السبت 06 نوفمبر 2021 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شخص في حادث طرق بالنقب



النقب/سما/

لقي شخص (50 عاما) مصرعه، في حادث طرق وقع صباح اليوم، السبت، في منطقة النقب جنوبي البلاد، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا حوادث الطرق التي وقعت خلال الساعات الأخيرة إلى 8.

وأفادت الطواقم الطبية بأنها "أقرت وفاة مصاب في حادث دهس"، "وقع على شارع رقم 60 في النقب"؛ وعلم أن الحادث وقع في منطقة "ميتار" في النقب.

وتواصل حوادث الطرق حصد المزيد من الضحايا؛ حيث لقي، الليلة الماضية، الشابان سليمان سلمان أبو عيادة (28 عامًا) من بلدة مكحول، ومحمد سالم أبو عيادة (38 عامًا) من قرية الزعرورة مسلوبة الاعتراف في النقب، مصرعهما، بحادث طرق مروع على شارع رقم 31.

وبعد منتصف الليلة الماضية، لقي 5 شبان فلسطينيين، بينهم شابة، مصارعهم، في حادث طرق على شارع رقم 60، جنوب مدينة نابلس.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 306 أشخاص بينهم 86 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

#النقب #حادث طرق

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