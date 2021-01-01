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الصحة بغزة: تسجيل 4 وفيات و82 إصابة جديدة بـكورونا

السبت 06 نوفمبر 2021 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل 4 وفيات و82 إصابة جديدة بـكورونا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت 6 نوفمبر 2021، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 494 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 300 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 184729 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2899 حالة، وإجمالي المتعافين 180234 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1596 وفاة.


 
وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 82 حالة، من بينها 55 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 482146 شخص.


 

#اصابات #كورونا #غزة

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