مشاهد جديدة توثق حجم الحقد اليهودي ضد العرب خلال الحرب الأخيرة على غزة

القدس المحتلة/سما/

أظهرت مقاطع مصورة عرضتها وسائل إعلام عبرية مشاهد جديدة توثّق حجم الحقد اليهودي على المواطنين العرب والفلسطينيين في الداخل المحتلّ خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي.



وأظهر التقرير، الذي عرضته قناة "كان" العبرية تفاخر إسرائيليين يقطنون مدينة "بيت يام" القريبة من مدينة يافا المحتلة بمشاركتهم في محاولات لإعدام وسحل مواطنين عرب وفلسطينيين من الداخل الفلسطيني المحتل.



وظهر أحد المستوطنين وهو يقول "بدون رحمة.. إياكم أن تأخذكم بهم رأفة"، فيما قال مستوطن آخر " أي عربي سيدخل بيت يام يجب ألا يخرج منها إلا محمولا على الأكتاف".

وخلال التقرير ظهر عشرات المستوطنين وهم يقومون بمحاولة إعدام سائق عربي تصادف مروره بالمكان، ولم يتركوه واستمروا بالاعتداء عليه بوحشية وهو على نقالة الإسعاف، في حين استمر آخرون بتحطيم وتكسير محلات ومطاعم يعمل بها عمال عرب.