  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مشاهد جديدة توثق حجم الحقد اليهودي ضد العرب خلال الحرب الأخيرة على غزة

السبت 06 نوفمبر 2021 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهد جديدة توثق حجم الحقد اليهودي ضد العرب خلال الحرب الأخيرة على غزة



القدس المحتلة/سما/

أظهرت مقاطع مصورة عرضتها وسائل إعلام عبرية مشاهد جديدة توثّق حجم الحقد اليهودي على المواطنين العرب والفلسطينيين في الداخل المحتلّ خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي.


وأظهر التقرير، الذي عرضته قناة "كان" العبرية  تفاخر إسرائيليين يقطنون مدينة "بيت يام" القريبة من مدينة يافا المحتلة بمشاركتهم في محاولات لإعدام وسحل مواطنين عرب وفلسطينيين من الداخل الفلسطيني المحتل.


وظهر أحد المستوطنين وهو يقول "بدون رحمة.. إياكم أن تأخذكم بهم رأفة"، فيما قال مستوطن آخر " أي عربي سيدخل بيت يام يجب ألا يخرج منها إلا محمولا على الأكتاف".
وخلال التقرير ظهر عشرات المستوطنين وهم يقومون بمحاولة إعدام سائق عربي تصادف مروره بالمكان، ولم يتركوه واستمروا بالاعتداء عليه بوحشية وهو على نقالة الإسعاف، في حين استمر آخرون بتحطيم وتكسير محلات ومطاعم يعمل بها عمال عرب.

#العدوان الإسرائيلي #اليهود #الاستيطان #الداخل الفلسطيني المحتل

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن عملية "نفق الحرية".. "ما خفي أعظم" يكشف عن اختطاف إسرائيليين خارج فلسطين

الحريري يصدم جمهوره وتياره بقرار مفاجئ يتعلق بمستقبله السياسي والانتخابي

الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف تواجه تهمة "الخيانة العظمى"

حماس تعقب على ما نُشر في برنامج "ما خُفي أعظم"

لقاء نادر.. قناة إسرائيلية تجري مقابلة مع صحفية لبنانية: هذه ليست عمالة بل انفتاح (فيديو

اسعار العملات مقابل الشيكل

انفجار خط صرف صحي في شارع الرشيد غربي غزة بفعل العدوان الأخير (صور)

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 4 وفيات و82 إصابة جديدة بـكورونا

لجنة

لجنة الانتخابات: نشر الكشف الأولي لأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية غداً

التهدئة

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

صحيفة: زيارة دحلان لموسكو أثارت حفيظة أطراف «فتحاوية» مقرّبة من الرئيس عبّاس

==

محدث..مصرع 4 أشخاص واصابة اثنين بحادث سير مروع في نابلس (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية