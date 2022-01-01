رام الله/سما/



أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، استشهاد الطفل محمد دعدس (15 عاما) من مخيم عسكر الجديد بنابلس، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في قرية دير الحطب شرق المدينة.

كما عنونت الصحف إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة، إضافة لتصويت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على قرار حق تقرير المصير لشعبنا.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الاحتلال يعدم الطفولة الفلسطينية.. محمد دعدس شهيدًا

- اشتية يدين جريمة الاحتلال: إرهاب دولة منظم

- النيابة العامة والشرطة تباشران اجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة مواطنة بالخليل

- جنين: تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والداعمة للأسرى

- الاحتلال يجرح عشرات المواطنين بالضفة وحملات تحريض عنصرية تدعو لهدم الأقصى

- الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن الحالة الصحية الحرجة للأسيرين المضربين الفسفوس والقواسمة

- تصويت كاسح في الأمم المتحدة لصالح قرار حق تقرير المصير لشعبنا

- تضامن أميركي واسع ضد تجريم اسرائيل للمؤسسات الفلسطينية الست

- تكساس: شركة فلسطينية أميركية ترفع دعوى لإلغاء قوانين معاقبة مقاطعي اسرائيل

- شكري يبحث مع وينسلاند تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

- 7 وفيات و277 إصابة بـ "كورونا"

- انتهاء مرحلة الترشح للانتخابات المحلية ونشر كشف أولي بأسماء القوائم والمرشحين غدا

- مصادقة الكنيست على الموازنة.. انجاز لحكومة بينيت وإضعاف لسيطرة نتنياهو على "الليكود"

"الأيام":

- استشهاد طفل في دير الحطب ومواجهات وإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة الشعبية

- اشتية يدين جريمة إعدام الطفل: إرهاب دولة منظم

- الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن الحالة الصحية للأسيرين الفسفوس والقواسمة

- "الجزيرة" تنشر تسجيلات لأسرى يوثقون معاناتهم داخل سجون الاحتلال

- إصابة شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال أحياء في البيرة

- تأييد أممي كاسح لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

- القدس: وقفة تضامنية في بلدة الطور مع عائلات مهددة بالتهجير

- 50 ألف مواطن يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

- مفوض "الأونروا": وكالة الغوث تمر بأزمة وجودية وأصبحت على وشك الانهيار

- "معاريف": عميلان لـ "الشاباك" والشرطة دربا شبان حركة "كاخ" على قتل عرب

- الكنيست يقر موازنة اسرائيل للعام 2022 وتوقع فقدان نتنياهو سيطرته على "الليكود"

"القدس":

- الاحتلال يعدم طفلا في دير الحطب وعشرات الإصابات بالضفة

- إجماع في الأمم المتحدة على قرار حق تقرير المصير لشعبنا

- تكساس: رفع دعوى لإلغاء قوانين معاقبة مقاطعي إسرائيل

- المصادقة على إقامة 800 وحدة استيطانية في القدس

- 50 ألفا صلوا في الأقصى وسط قيود اسرائيلية مشددة.. خطيب الجمعة يدعو لوقف العقارات ووأد الفتن الاجتماعية

- مصادر: الاحتلال أصدر الأسبوع الماضي 87 أمر هدم

- مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي لتصنيف الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"

- الكنيست يصادق على الميزانية الإسرائيلية للعام 2022