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6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

السبت 06 نوفمبر 2021 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال



رام الله/سما/

يواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على ااستمرار اعتقالهم الإداري في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

ووفقا لمكتب إعلام الأسرى، يواصل 6 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطّعام داخل سجون الاحتلال، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، وهم: كايد الفسفوس مضرب منذ (115) يوماً، مقداد القواسمة مضرب منذ (108) يوماً، علاء الأعرج مضرب منذ (90) يوماً، هشام أبو هواش مضرب منذ (81) يوماً، عيّاد الهريمي مضرب منذ (45) يوماً، لؤي الأشقر مضرب منذ (28) يوما.

ويوم أمس الجمعة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن الحالة الصحية الحرجة للأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة اللذين يخوضان إضرابا عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم، و"هما من بين معتقلين آخرين مضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري، حيث تم نقل بعضهم إلى المستشفى".

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، اليوم الجمعة، أنه يجب على قوات الاحتلال الإسرائيلي "احترام القانون الدولي والكف عن الاستخدام المفرط للاعتقال الإداري دون توجيه تهم فعلية، وكذلك تجنب الخسائر في الأرواح"، مشددا على أنه "لجميع المعتقلين الحق في إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وأن يخضعوا لمحاكمة عادلة".

#الاسرى الفلسطينيين #الاسرى المضربين عن الطعام #سجون الاحتلال

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