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الطقس: أجواء جافة وحارة نسبيا

السبت 06 نوفمبر 2021 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء جافة وحارة نسبيا



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تسود اليوم السبت، أجواء جافة حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، تسود أجواء جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، تكون الأجواء جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#طقس فلسطين اليوم #حالة الطقس #الارصاد الجوية الفلسطينية

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