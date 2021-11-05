الأهلي يكتسح الزمالك بخماسية في قمة تاريخية... فيديو

القاهرة/سما/

فاز النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة عريضة على غريمه التقليدي الزمالك، في قمة القاهرة التي شهدت حصيلة أهداف غير معهودة على الإطلاق في تاريخ لقاءات الفريقين.

حسم الأهلي اللقاء الذي جاء في إطار منافسات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز، بنتيجة "5 – 3" سريعا، واستطاع تسجيل 3 أهداف في شوط المباراة الأولى لتميل المباراة إلى صالحه مبكرا.



جاء الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 15 من خلال حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل، الذي سجل الهدف في نفسه بالخطأ بعد تسديدة قوية من لاعب وسط الأهلي أليو ديانغ، والتي ارتطمت بالعارضة قبل أن ترتد لتصطدم بالحارس وتدخل إلى الشباك.

ثم سجل علي معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، يليه محمد شريف في الدقيقة 25، لتنتهي بذلك أحداث شوط المباراة الأولى بنتيجة 3 للأهلي- لا شيء للزمالك.

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وفي شوط المباراة الثاني، استطاع لاعب الزمالك مصطفى فتحي تقليص الفارق عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس محمد الشناوي في الدقيقة 51، لكن لاعب الأهلي ديانغ رد على بتسديدة بعيدة وقوية سكنت شباك أبو جبل في الدقيقة 53.

عزز الأهلي حصيلة أهدافه في الدقيقة 65 عن طريق ضربة جزاء سجلها معلول (بعدما طلب حكم المباراة إعادتها)، واستطاع أحمد سيد زيزو تقليص النتيجة مجددا لصالح الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 80، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي هدفا ثالثا للزمالك في الدقيقة 90.



وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 9 يحتل بها صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب التسع نقاط أيضا، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة السادسة في المركز الخامس.