  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسميا..برشلونة يعلن تعيين تشافي مدربا حتى 2024

السبت 06 نوفمبر 2021 03:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا..برشلونة يعلن تعيين تشافي مدربا حتى 2024



برشلونة/سما/

‭‬أعلن برشلونة، السبت، توصله إلى اتفاق مع لاعبه السابق تشافي هرنانديز، لتولي تدريب الفريق المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بقية الموسم الحالي، بجانب موسمين إضافيين، خلفا للهولندي رونالد كومان.


وقال السد القطري، الجمعة، إنه سمح لتشافي بالمغادرة للعودة إلى برشلونة لتدريب الفريق الكتالوني، الذي لعب بصفوفه لمدة 17 عاما حتى اعتزاله في 2019.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية في وقت سابق أن تشافي سيدفع نصف الشرط الجزائي، لفك ارتباطه مع نادي السد القطري، فيما يتكفل برشلونة الإسباني بدفع النصف الآخر من أجل التعاقد مع المدير الفني الجديد.


وقالت صحيفة "ماركا"، إن تشافي (41 عاما) سيدفع 2.5 مليون يورو، بينما سيدفع برشلونة الذي يمر بضائقة مالية خانقة مبلغا مماثلا، لسداد 5 ملايين يورو، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع السد.

ونشر النادي القطري صورا لوداع تشافي للاعبي السد، بعد ساعات من إعلان النادي أن رحلة المدرب الإسباني معه قد انتهت على خلفية دفع الشرط الجزائي.

وخاض تشافي 767 مباراة بقميص برشلونة، وهو ثاني أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ النادي بعد ليونيل ميسي، وحصل على 25 لقبا، أبرزها الدوري الإسباني ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وأقال برشلونة كومان بعد هزيمة الفريق الكتالوني صفر-1 أمام رايو فايكانو في الدوري الشهر الماضي، التي كانت رابع هزيمة للفريق في 6 مباريات بجميع المنافسات.

وكان اللاعب الإسباني الدولي السابق انضم للسد كلاعب في 2015 بعد أن أمضى 17 عاما حافلة بالنجاحات في صفوف برشلونة، ثم تولى تدريب الفريق القطري بعد اعتزاله اللعب في 2019.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري بفارق تسع نقاط عن ريال سوسيداد صاحب الصدارة، وثماني نقاط عن غريمه ريال مدريد الذي فاز في لقاء القمة بين العملاقين 2-1 الشهر الماضي.

وفي دوري أبطال أوروبا، يحتل برشلونة المركز الثاني في مجموعته خلف بايرن ميونيخ بست نقاط، بعد أول أربع جولات رغم هزيمته في أول مباراتين.

#برشلونة #تشافي هيرنانديز #الدوري الاسباني لكرة القدم #الليغا الاسبانية #كرة القدم

الأكثر قراءة اليوم

الحريري يصدم جمهوره وتياره بقرار مفاجئ يتعلق بمستقبله السياسي والانتخابي

انخفاض في سعر صرف الدولار

بعد التصويت على الميزانية الإسرائيلية .. عودة: ماذا سأقول لأبنائي؟!

الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف تواجه تهمة "الخيانة العظمى"

لقاء نادر.. قناة إسرائيلية تجري مقابلة مع صحفية لبنانية: هذه ليست عمالة بل انفتاح (فيديو

انجاز لحكومة بينت .. الكنيست يصادق على الميزانية للعام 2022

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

==

مصرع 5 أشخاص على الأقل بحادث سير مروع في نابلس (صور وفيديو)

3

تفاصيل جديدة عن عملية "نفق الحرية".. "ما خفي أعظم" يكشف عن اختطاف إسرائيليين خارج فلسطين

ليبرمان: نتنياهو من قام بنقل حقائب الأموال إلى حماس ولا توجد في الميزانية اي اموال ستحول إليهم

صحيفة إسرائيلية: المصادقة على الميزانية محطة كبيرة ومهمة في الطريق الى نهاية عهد نتنياهو

حماس تكشف آخر مستجدات صفقة تبادل الأسرى: "الاحتلال لم يقدم أي صيغة تصلح للنقاش"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية