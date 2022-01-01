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الجهاد تدعو الإعلام إلى تسليط الضوء أكثر على معاناة الأسرى

السبت 06 نوفمبر 2021 03:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد تدعو الإعلام إلى تسليط الضوء أكثر على معاناة الأسرى



رام الله/سما/

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، طارق عز الدين، إن ما كشفه برنامج "ما خفي أعظم" الذي بثته قناة الجزيرة، غيض من فيض عن معاناة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، مؤكدًا أن قضية الأسرى فيها من التفاصيل ما يسع سلسلة من البرامج.

ودعا عز الدين في تصريح صحفي"الإعلام إلى مزيد من العمل لكشف حجم ما يرتكبه الاحتلال من إرهاب وعدوان بحق الأسرى والأسيرات وبحق المرضى منهم، مثل الأسير المريض معتصم رداد الذي يعاني الويلات بسبب الإهمال الطبي .

وأضاف "إلى جانب ما يعانيه الأسرى، فهم أيضاً يسجلون أروع البطولات، ويرسمون ملاحم صمود تؤرخها سجلات التاريخ باعتزاز وفخر، والشواهد كثيرة من أبرزها العمل البطولي والأسطوري الذي سجله القائد محمود العارضة ورفاقه الذين ذلوا مصلحة السجون وكسروا هيبتها ، وأيضاً النصر الذي حققه أسرى حركة الجهاد بدعم وإسناد قيادتهم وسرايا القدس الباسلة التي وقفت معهم".

ووجه عز الدين التحية للمقاومة الباسلة لما تقوم به من عمل دؤوب لأجل حرية الأسرى الأبطال، مبينًا أن هذا العمل هو باعث طمأنينة لكل الأسرى ولذويهم وشعبهم بأن هناك مقاومين ومجاهدين شجعان لا يتوقفون عن العمل من أجل تحريرهم.

#الجهاد الاسلامي #الاسرى الفلسطينيين

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