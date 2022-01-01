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مقتل شاب من البعنة بإطلاق نار.. والعنف يضرب في كفر مندا وشعب

السبت 06 نوفمبر 2021 02:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب من البعنة بإطلاق نار.. والعنف يضرب في كفر مندا وشعب



القدس المحتلة/سما/

قُتل شاب عربي، في الثلاثينيات من عمره، متأثرا بجروحه الخطيرة في جريمة إطلاق نار في نهريا، مساء الجمعة، بينما أصيب آخرون جراء جرائم عنف في بلدات عربية أخرى.

والشاب هو محمود حصارمة (إشتيوي) من البعنة، وفي الثلاثينيّات من عمره، وأطلق مجهولون النار على سيارته، فيما عثر على الضحية بجانبها.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 23:12 حول مصاب في حادث عنف بنهريا، وأقر الطاقم الطبي وفاته متأثرا بجروحه في المكان".

وذكر أحد المضمدين أنه "جرى العثور على الشاب ملقى وهو فاقد للوعي إذ عانى جروحا حرجة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

أمّا في كفر مندا، فأصيب شاب يبلغ 21 عاما من العمر، بجراح خطيرة في جريمة طعن، مساء الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 22:39 حول مصاب في حادث عنف بكفر مندا، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة".

ونقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفي شعب، تعرّض منزل إلى جريمة إطلاق نار، ولم يبلغ عن إصابات بشرية.

ويرتفع بهذا عدد القتلى العرب من بداية العام إلى 94.

وشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في جرائم القتل، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 94 قتيلا بينهم 13 امرأة، علما بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

#البعنة #كفر مندا #شعب #جرائم اطلاق نار

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