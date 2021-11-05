  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصرع 5 أشخاص على الأقل بحادث سير مروع في نابلس (صور وفيديو)

السبت 06 نوفمبر 2021 01:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 5 أشخاص على الأقل بحادث سير مروع في نابلس (صور وفيديو)



نابلس/سما/

لقي 5 أشخاص مصارعهم متأثرين بجروحهم الخطيرة في حادث طرق على شارع 60 جنوب مدينة نابلس، فجر اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 00:21 حل حادث طرق بين مركبتين على شارع 60، وأقر الطاقم الطبي وفاة 5 مصابين متأثرين بجروحهم الخطيرة".

وذكر أحد المضمدين أن "الحديث حول حادث طرق مروع، 3 شبان في العشرينيات من أعمارهم كانوا فاقدين للوعي وجرى إقرار وفاتهم في المكان، بالإضافة إلى رجل وامرأة لقوا مصرعيهما من جراء الحادث أيضا".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث؛ فيما لم تعرف بعد هوية الضحايا.



==

=

===

========

#حادث سير #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

الحريري يصدم جمهوره وتياره بقرار مفاجئ يتعلق بمستقبله السياسي والانتخابي

انخفاض في سعر صرف الدولار

بعد التصويت على الميزانية الإسرائيلية .. عودة: ماذا سأقول لأبنائي؟!

الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف تواجه تهمة "الخيانة العظمى"

لقاء نادر.. قناة إسرائيلية تجري مقابلة مع صحفية لبنانية: هذه ليست عمالة بل انفتاح (فيديو

انجاز لحكومة بينت .. الكنيست يصادق على الميزانية للعام 2022

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

3

تفاصيل جديدة عن عملية "نفق الحرية".. "ما خفي أعظم" يكشف عن اختطاف إسرائيليين خارج فلسطين

ليبرمان: نتنياهو من قام بنقل حقائب الأموال إلى حماس ولا توجد في الميزانية اي اموال ستحول إليهم

صحيفة إسرائيلية: المصادقة على الميزانية محطة كبيرة ومهمة في الطريق الى نهاية عهد نتنياهو

حماس تكشف آخر مستجدات صفقة تبادل الأسرى: "الاحتلال لم يقدم أي صيغة تصلح للنقاش"

الصحة: استشهاد طفل 13 عاماً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية