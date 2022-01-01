مصرع شخصين في حادث طرق قرب كسيفة

القدس المحتلة /سما/

لقي شابان، في الثلاثينات من عمريهما، مصرعهما متأثرين بجراحيهما الخطيرة في حادث طرق على شارع 31 بالقرب من بلدة كسيفة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” أنه “تلقينا بلاغا عند الساعة 20:40 حول حادث طرق بين مركبتين على شارع 31 بمحاذاة كسيفة، وأقر الطاقم الطبي وفاة مصابين في المكان متأثرين بجروحيهما الخطيرة”.

وجاء في التفاصيل، أن الحادث نجم عن اصطدام بين مركبتين ما أدى إلى اشتعال النار في إحداهما وانحراف الأخرى عن مسارها وارتطامها بجدار.

وفي حادث آخر، أصيب 6 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة على شارع 44 بالقرب من اللد.

وقدم طاقم طبي من “نجمة داود الحمراء” الإسعافات الأولية للمصابين أحدهم فاقد للوعي، بينما وصفت جروح الآخرين بالطفيفة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى “أساف هروفيه” لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين.

وفي سياق حوادث الطرق، لقي الشاب مراد فريد شلش (25 عاما) من عرابة البطوف مصرعه في حادث طرق وقع على الشارع المؤدي بين عرابة وسخنين، صباح الجمعة.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 306 أشخاص بينهم 86 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.