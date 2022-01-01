تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والداعمة للأسرى في جنين

جنين /سما/

تواصلت في جنين، اليوم الجمعة، الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، والداعمة للأسرى.

وفي هذا السياق، شاركت فعاليات وقوى من جنين ومخيمها وأسرى محررون، في اعتصام بالخيمة المقامة في ميدان عميد الأسرى كريم يونس بمدينة جنين.

ورفع المشاركون لافتات تطالب أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها الصليب الأحمر، بالعمل جديا لإنقاذ حياة الأسرى المضربين والمرضى، والضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنهم، واسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في “مقابر الأرقام”.