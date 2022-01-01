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تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والداعمة للأسرى في جنين

الجمعة 05 نوفمبر 2021 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والداعمة للأسرى في جنين



جنين /سما/

تواصلت في جنين، اليوم الجمعة، الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، والداعمة للأسرى.

وفي هذا السياق، شاركت فعاليات وقوى من جنين ومخيمها وأسرى محررون، في اعتصام بالخيمة المقامة في ميدان عميد الأسرى كريم يونس بمدينة جنين.

ورفع المشاركون لافتات تطالب أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها الصليب الأحمر، بالعمل جديا لإنقاذ حياة الأسرى المضربين والمرضى، والضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنهم، واسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في “مقابر الأرقام”.

#جنين #استرداد جثامين الشهداء #الانتهاكات الإسرائيلية

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