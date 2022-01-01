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مقتل مواطنة جراء اصابتها بعيار ناري

الجمعة 05 نوفمبر 2021 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مواطنة جراء اصابتها بعيار ناري



الخليل /سما/

 باشرت النيابة العامة اجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ظروف واقعة وفاة مواطنة تبلغ من العمر 37 عاما في مدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن هذه السيدة قد وصلت لمستشفى عالية الحكومي بمدينة الخليل مصابة بجروح بالغة الخطورة نتيجة إصابتها بعيار ناري وقد أعلن الأطباء عن وفاتها بعد دخولها المشفى بدقائق متأثرة بجراحها الخطيرة.

وامرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان واحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

#الشرطة الفلسطينية #وفاة مواطنة

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