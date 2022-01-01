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ليبرمان: نتنياهو من قام بنقل حقائب الأموال إلى حماس ولا توجد في الميزانية اي اموال ستحول إليهم

الجمعة 05 نوفمبر 2021 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: نتنياهو من قام بنقل حقائب الأموال إلى حماس ولا توجد في الميزانية اي اموال ستحول إليهم



القدس المحتلة /سما/

صرح وزير المالية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ان اعضاء في الليكود اعربوا له عن ندمهم للانجرار وراء رئيس الحزب ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو والبقاء في المعارضة وعدم تمرير الميزانية خلال فترة توليهم الحكم واضاف ان عهد الانصياع المطلق لنتنياهو داخل الليكود قد ولى وان نتنياهو لم يعد يستطيع ان يمارس مناوراته السياسية .

وردا على سؤال حول نقل اموال الى حماس عبر القائمة الموحدة قال ليبرمان ان من قام بنقل اموال الى حماس بالحقائب كان نتنياهو ذاته، مؤكدا انه لا توجد في الميزانية اي اموال قد يتم نقلها الى حماس .

ورأى وزير المالية الاسرائيلي  في حديث لقناة 22 الإسرائيلية، ان الاحزاب المتزمتة هي التي تلحق الأذى بناخبيها اذ انها ترفض تعليم المواد الاساسية في مؤسساتها التربوية وبذلك تمنع الطلاب من امكانية الحصول على وظائف قد تنتشلهم من دائرة الفقر. 

واكد ليبرمان انه لا يزال يعارض انضمام هذه الاحزاب الى الائتلاف الحكومي .

وردا على ذلك قال مصدر في الليكود ان ليبرمان يقوم بزيادة العبء الضريبي على الطبقات المحتاجة ويهتم فقط باصدقائيه الاثرياء.

#أفيغدور ليبرمان #حزب الليكود #الحكومة الاسرائيلية #بنيامين نتنياهو #اسرائيل #حركة حماس #قطاع غزة

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