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قاسم: قتل الاحتلال الطفل دعدس بنابلس جريمة حرب مكتملة الأركان

الجمعة 05 نوفمبر 2021 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاسم: قتل الاحتلال الطفل دعدس بنابلس جريمة حرب مكتملة الأركان



غزة /سما/

نعت حركة المقاومة الإسلامية  حماس" الشهيد الطفل محمد دعدس (13عامًا) من مخيم عسكر الجديد بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، الذي أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان إن قتل الاحتلال الطفل دعدس جريمة حرب مكتملة الأركان، وهي استمرار لمسلسل الإرهاب الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني.

وأكد أن هذه الدماء ستكون وقودًا لثورة شعبنا التي لن تهدأ إلا بتحقيق أهدافه بالانعتاق الكامل من الاحتلال، وتحرير مقدساته، والعودة إلى أرضه.

وطالب قاسم قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله بوقف سياسة التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال، والتوقف عن ملاحقة المقاومة.

ونوه إلى أن التنسيق الأمني هو السلوك الذي يشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه ضد شعبنا، والتي كان آخرها قتل دعدس.

#حركة حماس #حازم قاسم #الطفل محمد دعدس

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