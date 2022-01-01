  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التربية والتعليم" تنعى الطالب الشهيد محمد دعدس

الجمعة 05 نوفمبر 2021 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية والتعليم" تنعى الطالب الشهيد محمد دعدس



رام الله /سما/

نعت وزارة التربية التعليم، مساء يوم الجمعة، الطالب الشهيد محمد أمجد دعدس ابن الصف العاشر في مدرسة محمد أمين السعدي الثانوية من مخيم عسكر الجديد (محافظة نابلس) والذي تم استهدافه من قبل جيش الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بالقرب من قرية دير الحطب القريبة من المخيم.

و جددت الوزارة، في بيانٍ صحفي، دعوتها لكل المؤسسات الحقوقية والدولية والناشطة في مجال الدفاع عن التعليم وحقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات الاحتلالية المتصاعدة بحق الأطفال والطلبة وأبناء الأسرة التربوية والتي تشكل جرائم تستوجب الردع والمحاسبة وفضحها في كافة المحافل.

#التربية والتعليم #الشهيد محمد دعدس

الأكثر قراءة اليوم

الحريري يصدم جمهوره وتياره بقرار مفاجئ يتعلق بمستقبله السياسي والانتخابي

انخفاض في سعر صرف الدولار

بعد التصويت على الميزانية الإسرائيلية .. عودة: ماذا سأقول لأبنائي؟!

الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف تواجه تهمة "الخيانة العظمى"

لقاء نادر.. قناة إسرائيلية تجري مقابلة مع صحفية لبنانية: هذه ليست عمالة بل انفتاح (فيديو

انجاز لحكومة بينت .. الكنيست يصادق على الميزانية للعام 2022

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

3

تفاصيل جديدة عن عملية "نفق الحرية".. "ما خفي أعظم" يكشف عن اختطاف إسرائيليين خارج فلسطين

ليبرمان: نتنياهو من قام بنقل حقائب الأموال إلى حماس ولا توجد في الميزانية اي اموال ستحول إليهم

صحيفة إسرائيلية: المصادقة على الميزانية محطة كبيرة ومهمة في الطريق الى نهاية عهد نتنياهو

حماس تكشف آخر مستجدات صفقة تبادل الأسرى: "الاحتلال لم يقدم أي صيغة تصلح للنقاش"

الصحة: استشهاد طفل 13 عاماً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية