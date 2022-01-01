"التربية والتعليم" تنعى الطالب الشهيد محمد دعدس

رام الله /سما/

نعت وزارة التربية التعليم، مساء يوم الجمعة، الطالب الشهيد محمد أمجد دعدس ابن الصف العاشر في مدرسة محمد أمين السعدي الثانوية من مخيم عسكر الجديد (محافظة نابلس) والذي تم استهدافه من قبل جيش الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بالقرب من قرية دير الحطب القريبة من المخيم.

و جددت الوزارة، في بيانٍ صحفي، دعوتها لكل المؤسسات الحقوقية والدولية والناشطة في مجال الدفاع عن التعليم وحقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات الاحتلالية المتصاعدة بحق الأطفال والطلبة وأبناء الأسرة التربوية والتي تشكل جرائم تستوجب الردع والمحاسبة وفضحها في كافة المحافل.