الشعبية: آن الآوان لتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية

غزة /سما/

عقبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء يوم الجمعة، على استشهاد الطفل محمد دعدس(13 عاماً) شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال عضو اللجنة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر، في تصريحٍ صحفي: "إنّ دماء الشهيد البطل محمد دعدس الذي استشهد شرقي نابلس عصر اليوم، ستبقى شعلة تنير لنا الدرب نحو الاستمرار في المقاومة وادامة الاشتباك مع الاحتلال حتى زواله".

وأضاف مزهر: "آن الآوان لتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية لإشعال الأرض في وجه قطعان المستوطنين ونقاط الاشتباك مع جنود العدو على كافة محاور التماس".