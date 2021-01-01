إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن بقرية سولم بالداخل المحتل

القدس المحتلة /سما/

أصيب شاب، يبلغ( 26 عاما) من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة طعن إثر شجار في بلدة سولم القريبة من مرج بن عامر في الداخل، اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” أنه “تلقينا بلاغا عند الساعة 15:29 حول مصاب في حادث عنف بإحدى بلدات المجلس الإقليمي بستان المرج، وقدم طاقم الطبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة”.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى “هعيمك” في العفولة لاستكمال العلاج.

ووفقا للشرطة، فإن الشاب تعرض للطعن بمحاذاة منزله، واعتقلت 3 مشتبهين بالضلوع في الجريمة؛ فيما ادعت أن الخلفية تعود لخلاف داخل عائلة.