مستشار الرئيس عن إعدام الطفل دعدس: لا يجوز ان تمر دون عقاب وسنلاحق مجرمي الحرب

رام الله /سما/

أدان قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، جريمة اغتيال قوات الاحتلال للشهيد الطفل محمد دعدس ( 15 ) عاماً في قرية دير الحطب شرق مدينة نابلس .

وشدد قاضي القضاة، في بيان صحفي أن هذه الجريمة تعتبر حرب جديدة ترتكبها إسرائيل ضد طفل فلسطيني بريء، مشدداً ان الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني لن تدفعنا الى الاستسلام وسوف نواصل رباطنا المقدس في أرضنا المقدسة وسنقاوم الاحتلال حتى يرحل عن بلادنا .

وطالب قاضي القضاة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالباً المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال وجنوده على جرائمهم المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأطفاله ونسائه وشيوخه.

وأضاف الهباش اننا سوف نلاحق مجرمي الحرب الاسرائيليين في كل مكان وسوف يعاقبون عاجلا او اجلا، مضيفاً ان هذه الجريمة لا يجوز ان تمر دون عقاب .