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رئيس الوزراء الفلسطيني يعقب على جريمة إعدام الطفل دعدس: إرهاب دولة منظم

الجمعة 05 نوفمبر 2021 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الفلسطيني يعقب على جريمة إعدام الطفل دعدس: إرهاب دولة منظم



رام الله /سما/

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال مساء اليوم الجمعة، والمتمثلة بقتل الطفل محمد أمجد دعدس (15 عاما) في قرية دير الحطب شرق نابلس، وهو من سكان مخيم عسكر الجديد، وإصابة الشاب فايز حامد بني مفلح بجروح خطيرة بعينه في جبل صبيح ببلدة بيتا.

ودعا اشتية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة جرائم الاحتلال والعمل على وقفها ولجم إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وتقدم من والدي الشهيد وعائلته وأهالي مخيم عسكر الجديد ودير الحطب بأحر مشاعر المواساة بهذا الفقد الجلل، وتمنى للشاب حامد الشفاء العاجل وأوعز بتقديم العلاج السريع له.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الجرائم الإسرائيلية #الشهيد محمد دعدس #قرية دير الحطب

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