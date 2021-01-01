مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في صوريف شمال الخليل

الخليل /سما/

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، منازل المواطنين في منطقة خلة شعب القندور شرق بلدة صوريف، شمال الخليل.

وقال نائب رئيس بلدية صوريف حازم اغنيمات، إن مستوطنين من مستوطنة "بيت عاين" المقامة على أراضي المواطنين، أطلقوا النار صوب منازل تعود لعائلة اغنيمات ورشقوها بالحجارة دون أن يبلغ عن إصابات، كما أحرقوا منزلا متنقلا (كونتينر) يعود للمواطن خليل أبو عيهور، مشيرا إلى أن المواطنين تصدوا للمستوطنين وأبعدوهم عن المكان.

يذكر أن ممتلكات المواطنين في المنطقة تتعرض لهجمات متكررة من قبل المستوطنين، بهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي.