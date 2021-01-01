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لجان المقاومة تدعو إلى تصعيد المقاومة والانتفاضة بكافة أشكالها

الجمعة 05 نوفمبر 2021 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة تدعو إلى تصعيد المقاومة والانتفاضة بكافة أشكالها



غزة /سما/

نعت لجان المقاومة في فلسطين الشهيد الطفل محمد دعدس الذي ارتقى  برصاص قوات العدو الصهيوني  شرقي نابلس عصر اليوم الجمعة .

وأشارت لجان المقاومة، إلى أن جريمة اعدام الطفل الشهيد محمد دعدس استمرار لمسلسل جرائم العدو بحق أبناء شعبنا ودليل على أن الاحتلال لا يجدي معه سوى لغة المقاومة.

ودعت إلى تصعيد المقاومة والانتفاضة بكافة أشكالها ووسائلها ضد جنود العدو الصهيوني ومغتصبيه في كل شبر من أرض فلسطين المباركة .

وأوضحت أن هرولة المطبعين العرب وهوانهم المخزي واستجدائهم للعدو الصهيوني واستمرار التنسيق الامني هي التي جرات كيان العدو الصهيوني المجرم على التغول على الدم الفلسطيني .

وأكدت في ختام تصريحاتها، أن شعبنا وشبابه الثائر وقواه المقاومة سيواصلون المقاومة والانتفاضة الشاملة حتى نيل الحقوق وتحرير الأرض والمقدسات

#لجان المقاومة #محمد دعدس

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