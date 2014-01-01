  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تكشف آخر مستجدات صفقة تبادل الأسرى: "الاحتلال لم يقدم أي صيغة تصلح للنقاش"

الجمعة 05 نوفمبر 2021 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تكشف آخر مستجدات صفقة تبادل الأسرى: "الاحتلال لم يقدم أي صيغة تصلح للنقاش"



غزة /سما/

أكدت حركة حماس، عدم وجود أي تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال، مشيرة إلى أنه "لم يقدم أي شيء ذا قيمة".

واهتمت المواقع العبرية، بنقل ما تحدثت به "مصادر مصرية، بأن صفقة تبادل الأسرى "جاهزة" وتنتظر فقط الضوء الأخضر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي. 

وأكد عضو المكتب السياسي للحركة، ومسؤول مكتب الأسرى والشهداء فيها، زاهر جبارين، أن "كل ما يقال لا صحة له، وهو لعب بأعصاب الأسرى وعائلاتهم"، مضيفا أن الاحتلال لم يقدم أي شيء ذا قيمة".

وأوضح وفق "عربي21"، أن "الاحتلال وحكوماته المتعاقبة، يماطلون في هذا الملف، ولم يقدموا أو يتقدموا أي خطوة منذ 7 سنوات وحتى اللحظة".

ونبه جبارين، إلى أن "الاحتلال حتى اللحظة لم يقدم أي صيغة تصلح للنقاش من قبل المقاومة"، منوها إلى أن "جميع الوسطاء يعرفون مطالب المقاومة التي لا تنازل عنها والاحتلال كذلك".

وكانت مصادر إعلامية نقلت عن مسؤول مصري، أن رئيس جهاز المخابرات العامة، الوزير عباس كامل، وخلال زيارة المترقبة لـ"إسرائيل" سيطرح ملف صفقة تبادل الأسر بين حماس والاحتلال، وأن "مراحل الصفقة وتصورها الكامل جاهزة، وتنتظر الضوء الأخضر فقط من الجانب الإسرائيلي".

جدير بالذكر، أن الحديث تصاعد خلال الفترة الماضية عن مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" وبين الاحتلال بواسطة مصر، من أجل التوصل لصفقة تبادل جديدة للأسرى، لكن دون تقدم معلن في هذا الجانب. 

وأعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لـ"حماس"، في 20 تموز/ يوليو 2014، عن أسر الجندي الإسرائيلي آرون شاؤول خلال الحرب، في حين كشف الاحتلال في مطلع آب/ أغسطس 2015، عن فقدانه الاتصال بالضابط الإسرائيلي هدار غولدن في رفح، جنوب القطاع.

وكشف الاحتلال في تموز/ يوليو 2015 عن اختفاء الجندي أبراهام منغستو، بعد تسلله عبر السياج الأمني إلى شمال قطاع غزة، وهو جندي في حرس الحدود من أصول إثيوبية، فر إلى غزة في السابع من أيلول/ سبتمبر 2014، إضافة إلى جندي آخر من أصول بدوية يدعى هشام السيد، كان قد فقد بداية عام 2016. 

يذكر أن "كتائب القسام" ترفض الكشف عن عدد أو مصير الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، وتشترط من أجل البدء في مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال لعقد صفقة تبادل جديدة للأسرى، إفراج الاحتلال عن الأسرى المحررين كافة، في صفقة وفاء الأحرار (صفقة شاليط) ممن أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى.

#حركة حماس #صفقة تبادل الأسرى #المقاومة الفلسطينية #اسرائيل #مصر #المخابرات المصرية #الحكومة الاسرائيلية #عباس كامل

الأكثر قراءة اليوم

مسيّرة تركية أو إسرائيلية.. موقع عسكري يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف الشاحنتين الجزائريتين

الحريري يصدم جمهوره وتياره بقرار مفاجئ يتعلق بمستقبله السياسي والانتخابي

انخفاض في سعر صرف الدولار

بعد التصويت على الميزانية الإسرائيلية .. عودة: ماذا سأقول لأبنائي؟!

بعد إدراج NSO في قائمة "السايبر المغرض".. يديعوت لواشنطن: ماذا عن بوتين والصين و”حياة الآخرين”

الخارجية الامريكية توضح موقفها من الاستيطان: موقفنا لم يتغير.. وملتزمون بإعادة فتح القنصلية في القدس

أمير سعودي: الإيرانيون إذا تمكنوا لن يرحموا أحدا

الأخبار الرئيسية

الصحة: استشهاد طفل 13 عاماً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس

خانيونس

مجزرتا خان يونس ورفح: إسرائيل تدفن توثيق جرائمها بالأرشيفات

قناة عبرية: لا خطة لدى أمريكا بشأن الاتفاق النووي.. وإيران على عتبة "دولة نووية"

618510fb4236042d432f2944

"حجة ميغاتون ومناورة السويس".. كيف أخرج الاتحاد السوفيتي بريطانيا وفرنسا من مصر؟

7 وفيات و277 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و471 حالة تعافٍ في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية