دلياني: الاعتداء على المقبرة اليوسفية هو جزء من المخطط التهويدي للقدس واعادة تكوين هوية مزيفة لها

غزة /سما/

أكد ديمتري دلياني، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن الهدف من عملية الاعتداء على المقبرة اليوسفية أنها جزء من المخطط التهويدي لمدينة القدس وإعادة تكوين هوية مزيفة لها غير هويتها الإسلامية- المسيحية- العربية- الفلسطينية الأصيلة.

واوضح دلياني، إلى أن إسرائيل تسعى إلى وضع حديقة عامة في تلك المنطقة، تمتد ضمن مخططهم لما يسمونه بالحديقة التوراتية، التي تسعى بلدية القدس لتنفيذها خلال الأعوام العشرين المقبلة حول البلدة القديمة كأكبر عملية تزييف لتاريخ وحضارة لأية مدينة في العالم.

وأضاف دلياني، في تصريحات أدلى بها إلى “كيوبوست”: “بالنسبة إلى إسرائيل كل ما هو غير يهودي وكل مَن هو غير يهودي هو مستهدف؛ فهي تسعى إلى (أسرلة) القدس وتهويد آثارها ومعالمها.

واشار دلياني، الى انها عملية مستمرة منذ اليوم الأول للاحتلال عام 1967، وستستمر على الرغم من مقاومتنا التي ستستمر لوقف الممارسات الإسرائيلية التهويدية في القدس وإنقاذها بمقدساتها ممثلةً في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والآثار الإسلامية والمسيحية”.