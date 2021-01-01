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تقديم لائحة اتهام ضد فلسطيني بزعم تنفيذه عملية دهس الشهر الماضي

الجمعة 05 نوفمبر 2021 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديم لائحة اتهام ضد فلسطيني بزعم تنفيذه عملية دهس الشهر الماضي



القدس المحتلة /سما/

قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، لائحة اتهام ضد الفلسطيني المتهم بدهس جندي من حرس الحدود قرب حاجز قلنديا في 14 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
 
وقالت الصحيفة: إنه في ذلك اليوم بينما كانت قوة من حرس الحدود الإسرائيلي تؤمن مهمة هدم منزل في تلك المنطقة، وصلت سيارة من نوع "هيونداي" كان يقودها المتهم الذي توجه مسرعًا نحو الجنود بهدف دهسهم، وقد أصاب جنديًا منهم بجروح خطيرة في رأسه وجسده، وحاول دهس جندي آخر قبل أن يتم تحييده.
 
وكانت وسائل إعلام عبرية، أكدت صباح الخميس 14 أكتوبر الماضي، أن شابًا فلسطينيًا دهس جنديًا إسرائيليًا من حرس الحدود قرب حاجز قلنديا شمال القدس.
 
وأوضحت أن الشاب الفلسطيني من سكان مدينة قلقيلية كان يقود سيارة عند الساعة الواحدة والنصف منتصف ليلة الخميس، وأقدم على دهس جندي إسرائيلي قرب حاجز قلنديا وأصابه بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى "شعاري تسيدك" لتلقي العلاج.
 
وزعمت الشرطة الإسرائيلية أن الحادث كان متعمدًا وأدى لإصابة أحد عناصر حرس الحدود، مشيرةً إلى أن قوة عسكرية لاحقت المركبة قرب المنطقة الصناعية "عطروت" واستمرت في البحث عن سائقها قبل أن تعتقله بالقرب من مكانها.

#النيابة الاسرائيلية #لائحة اتهام #حاجز قلنديا #عملية دهس

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