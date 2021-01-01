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انفجار خط صرف صحي في شارع الرشيد غربي غزة بفعل العدوان الأخير (صور)

الجمعة 05 نوفمبر 2021 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
انفجار خط صرف صحي في شارع الرشيد غربي غزة بفعل العدوان الأخير (صور)



غزة /سما/

انفجر خط صرف صحي، مساء اليوم، في شارع الرشيد غرب مدينة غزة ما أدى إلى طفح مياه الصرف الصحي بالمنطقة، وفق ما ذكرته بلدية غزة.

وقال البلدية في تصريح نشرته، على صفحتها في موقع (فيسبوك): "بحسب التقديرات الأولية فإن الانفجار ناتج عن تشققات تعرض لها الخط بفعل القصف الإسرائيلي العنيف للمنطقة ومحيطها في العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو/ أيار الماضي".

وأكدت البلدية أن طواقمها متواجدة في المكان وتبذل أقصى جهد لمعالجة المشكلة وفق إمكانيات البلدية المتاحة والسيطرة على الوضع لضمان عدم تفاقم الأمور.

وجددت تحذيراتها التي أطلقتها سابقًا بأهمية إيلاء إعادة اعمار وإصلاح أضرار البنية التحتية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الأخير أهمية قصوى والبدء فيها فورًا لتجنب أي إشكاليات قد تنتج مع اقتراب فصل الشتاء.

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#بلدية غزة #خطوط الصرف الصحي #العدوان الإسرائيلي #مياه الصرف الصحي

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